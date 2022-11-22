Впервые за 20 лет: замгубенатора Ямала рассказал, почему было сложно тушить лесные пожары

В текущем 2022 году огонь природных пожаров 17 раз угрожал населённым пунктам Ямала. Это больше, чем в 2016 году, когда была объявлена региональная ЧС (тогда было максимум 7 раз). Из этих 17 раз 8 случаев – это посёлок Лонгъюган (Надымский район). «Катастрофическая ситуация, горел беломошник в основном (сосновый бор или лесное пространство, поросшее белым мхом – прим.ред)», – рассказал заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном паблике правительства «Вк».

«Этот год был для нас очень тяжёлым, самым тяжёлым», – так охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами г-н Бессонов.

«Если сравнивать с прошлым годом, всего 922 гектара у нас горело и 104 пожара, в этом году 401 пожар и более 20 тыс. гектаров. Почему тяжёлый (год – прим.ред)? За все 20 лет, я не знаю, с чем это связано, у нас всегда был один пик горимости – июль месяц. Мы начинали гореть примерно 10 июля и 30 июля у нас всё заканчивалось. Горели всего 3 недели. Впервые за 20 лет у нас 3 пика горимости. Начали гореть 15 июня, продолжалось это в течение 2 недель. Следующий пик – 15 июля. Следующий пик – август месяц», – сказал чиновник.

При этом он отметил, что удаётся выполнять главную задачу – не допускать возгораний населённых пунктов и жилых построек. «Я уже 20 лет на Ямале, поверьте моему опыту, за все эти 20 лет не сгорело ни 1 сарая, ни 1 дома, не погиб ни один человек. Это самое главное достижение», – отметил Аркадий Бессонов.

Ещё одна особенность сезона лесных пожаров 2022 года – большая глубина горения. «Пожар более 5 тыс. гектар 21 км южнее от Харпа: спасатели копали на глубину 70 см (обычно это 30-35 см)», – привёл пример г-н Бессонов.

По его словам, основная причина пожаров на Ямале – сухие грозы.

Как рассказал заместитель губернатора, в этом году на помощь пришлось призвать коллег из других регионов – в августе в округ прибыли спасатели из Красноярского края – 98 человек, 2 лётчика-наблюдателя. До 21 июля Ямал справлялся своими силами. Но потом спасатели устали, так как находились в очагах пожаров гораздо больше, чем обычно – порядка 2 недель. Раньше максимальное количество дней на пожаре – 7-10 дней.

На Ямале в первые сутки в 2022 году тушили 94% природных пожаров, тогда как в Югре, например, всего 45%. По этому показателю ЯНАО занял второе место в УрФО после Свердловской области. Аркадий Бессонов объяснил – на Среднем Урале спасатели могли добираться до места ЧП на автомобилях, а на Ямале только воздушным транспортом. Это сказалось на скорости тушения.

В 2022 году 18 природных пожаров на Ямале обнаружены беспилотниками.

Салехард, Юлия Фролова

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