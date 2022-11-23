На Ямале коммунальщики загрязняют реку Собь ненормативным сточным водами

Коммунальная компания АО «Харп-Энерго-Газ» сбрасывает сточные воды с канализационно-очистных сооружений в реку Собь с превышением допустимых значений загрязняющих веществ. Нарушения выявила Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура.

«Природоохранный прокурор обратился с иском в суд об обязании предприятия обеспечить надлежащий сброс сточных вод в водный объект. Судом требования прокурора удовлетворены. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала 23 ноября 2022 года.

Лабытнанги, Наталя Ефремова

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