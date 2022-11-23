Ямалец поговорил по телефону и остался без 1,5 млн рублей

Почти полутора миллионов рублей лишился после телефонного разговора житель ЯНАО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по округу, 18 ноября 2022 года в дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой обратился гражданин 1972 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный, злоупотребив его доверием, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 млн 485 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявителю на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита злоумышленник убедил его оформить кредит на сумму 7 млн рублей. Мужчина, не подозревая, что общается с мошенником, несколькими операциями через банкоматы перевел на указанный счет злоумышленником денежные средства в размере 1 млн 485 тыс. рублей. После чего понял, что его пытаются обмануть и прекратил общение с мошенником.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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