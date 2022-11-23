На Ямале уралец в ходе пьяной ссоры забил своего земляка

Житель Свердловской области забил насмерть своего земляка в ходе пьяной ссоры. Трагический инцидент произошел на Ямале.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 20 ноября 2022 года на территории Пуровского района во временном жилище на съезде 20-го километра автодороги от города Ноябрьска, было обнаружено тело сорокалетнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Следствием установлена личность погибшего – житель Свердловской области, ранее работавший в коммерческой организации на территории Пуровского района. Мужчина, причастный к совершению преступления, позже был задержан на территории Сургута. Как установило следствие, потерпевший и обвиняемый являлись земляками. По окончании работ в коммерческой организации они остались проживать во временном жилище с целью поиска другой работы. В ночь с 19 на 20 ноября мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили, после чего произошла драка. Видя, что земляк он нанесенных травм скончался, уралец предпринял попытки скрыться от уголовного преследования.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ноябрьск, Елена Васильева

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