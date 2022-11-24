В Надыме двое мужчин организовали казино в гараже

В Надыме два предприимчивых местных жителя организовали нелегальное казино в гараже. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в период с апреля 2020 по апрель 2021 года двое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в гараже, принадлежащем одному из них. Для проведения незаконного досуга использовалось игровое оборудование.

Преступление было пресечено совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО.

Приговором суда виновным были назначены наказания в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому.

Надым, Елена Васильева

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