На Ямале открыли ледовую переправу Салехард – Лабытнанги

Сегодня в ЯНАО открыли главную ледовую переправу округа. Она будет работать по направлению Салехард – Лабытнанги.

Движение было разрешено с 11:00 для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных – общей массой до 5 тонн. Движение запустили сразу по двум полосам.

На третьей полосе продолжается обустройство: дорожники намораживают лед, устанавливают сигнальные вешки и дорожные знаки. При достижении толщины льда, позволяющей безопасно осуществлять движение, проезд будет открыт, уточняет Дептранс ЯНАО.

На третьей полосе продолжается обустройство: дорожники намораживают лед, устанавливают сигнальные вешки и дорожные знаки. Проезд здесь откроют при достижении толщины льда, позволяющей безопасно осуществлять движение. «Также 24 ноября до 20 часов будет продолжаться перевозка пассажиров на воздушных подушках. Делается это для того, чтобы люди могли заранее распланировать и при необходимости скорректировать свои поездки», – уточнили в дорожной дирекции ЯНАО.

Наблюдать за работой главной ледовой переправы можно через сайт дептранса ЯАО.

Салехард, Елена Васильева

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