Ямалец поставил приложение на телефон и лишился 215 тысяч рублей

Очередной житель Ямала стал жертвой телефонных мошенников. Звонок от неизвестного стоил мужчине 215 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, 22 ноября в дежурную часть полиции Муравленко обратился мужчина с заявлением по факту мошенничества.

Мужчина сообщил полицейским, что ему позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с банковской карты, принадлежащей заявителю, совершена попытка перевода денежных средств за границу. Якобы, мобильный банк заявителя взломан и для того6 чтобы не лишиться денег, необходимо установить на телефон приложение, защищающее банковские счета от несанкционированного доступа третьих лиц. Далее, действуя по указаниям злоумышленников, мужчина скачал приложение, продиктовал необходимые пароли и несколько раз совершил переводы денежных средств со всех своих карт и счетов на продиктованные мошенниками реквизиты. Таким образом, общая сумма ущерба составила 215 500 рублей.

Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Муравленко, Елена Васильева

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