Экипаж ГИБДД спас водителя сломавшейся на трассе в – 30 машины

В Ноябрьске экипаж ГИБДД спас водителя машины, которая в минус тридцать градусов по Цельсию сломалась на пригородной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 20 ноября 2022 года около полуночи экипаж ДПС, передвигаясь по загородной автодороге «Сургут – Салехард», заметил автомобиль, который стоял на краю проезжей части дороги с включенной аварийной сигнализацией и заглушенным двигателем. Подъехав ближе, полицейские увидели, что в машине находится водитель, пытающийся согреться. С его слов, он двигался на данном автомобиле в Губкинский, в какой-то момент двигатель заглох и не запускался.

Автоинспекторы отбуксировали неисправный автомобиль для дальнейшего решения вопроса на СТО, мужчине помогли попутным транспортом добраться до города Губкинский.

Водитель автомобиля выразил благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь, так как отметка термометра в эти дни опустилась до –30 С градусов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок в морозы. В случае выезда нужно обязательно проверить техническое состояние своего автомобиля, зарядить сотовый телефон, иметь при себе зарядное устройство, теплые вещи и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ноябрьск, Елена Васильева

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