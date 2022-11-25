Между Салехардом, Зеленым Яром и Катравожем пустят суда на воздушной подушке

На Ямале в период межсезонья между Салехардом, Зеленым Яром и Катравожем будет организовано сообщение судами на воздушных подушках.

Как сообщает окружной Дептранс, в субботу, 26 ноября, от причала речного вокзала Салехарда в Зеленый Яр отправится судно на воздушной подушке «Нептун-23». Из Салехарда в Катравож согласно расписанию запланированы по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из Салехарда стоит в расписании на 10.30, из села Катравож – в 12.30

Рейсы из Салехарда в Зеленый Яр будут выполняться два раза в неделю: по субботам и воскресеньям. Отправление из Салехарда – в 10.30, из Зеленого Яра – в 12.40

Стоимость билета на оба маршрута одинаковая: для взрослого – 562 рубля, для ребенка – 281 рубль, багаж сверх нормы оплачивается отдельно.

Дополнительную информацию можно уточнить по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика – 8-912-420-40-46.

Салехард, Елена Васильева

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