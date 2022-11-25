Зимники на Ямале оборудуют по новым стандартам

На Ямале в этом году будут оборудовать зимники по новым стандартам.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, новые стандарты, применяемые к сезонным трассам, учитывают природно-климатические условия прохождения трассы зимника, снегозаносимость участков, состав и интенсивность движения, а также практики подрядных организаций.

На региональных зимниках в ЯНАО в этом году установят девять новых контрольно-пропускных пунктов с помещением для обогрева и ожидания. Их оборудуют камерами видеонаблюдения с возможностью считывания номеров машин. В дептрансе считают, что видеонаблюдение позволит улучшить качество учета транспорта, исключит человеческий фактор при регистрации машин, даст более точную информацию о времени выезда и нахождении транспорта на зимнике.

Для безопасности установят электрические шлагбаумы. Кроме того, дорожники увеличат количество выездов техники для снегоочистки.

Всего в этом году в ЯНАО обустроят 13 зимников – десять муниципальных и три региональных. Принимать в эксплуатацию будут только полностью подготовленные и соответствующие всем требованиям объекты.

Салехард, Елена Васильева

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