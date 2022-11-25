Родители на Ямале обсуждают, водить или не водить детей в школу в сильные морозы

На Ямале с середины ноября устновилась морозная погода. Столбики термометров в отдельных территориях уже опускались ниже _30 градусов по Цельсию, а метеорологи прогнозируют уже похолодание до сорока градусов, правда, пока в ночное время суток.

Как сообщает «Ямал-Медиа», в пабликах Ямала в связи с холодами идут споры, должны ли дети учиться дистанционно, когда остаются дома из-за морозов, ведь морозы есть, а школьные уроки все равно проходят. В группе «Злой и добрый надымчанин» пользователи недоумевают: нынешним детям штормовое предупреждение нипочем. Занятия переходят в онлайн-формат, а родителям необходимо этот процесс обеспечить. Некоторые с удивлением обнаружили, что такое понятие, как актировка, вовсе исчезло.

«Как понять, есть актировка или нет? Почему у нас нигде не пишут?» – спрашивает пользователь сети.

Официальные актировки уже никто не объявляет, ответили автору вопроса. Сейчас на Ямале только родители принимают решение о том, отправлять ребенка в школу или нет.

«Родитель решает сам, отправлять ребенка в школу по данным погодным условиям или оставлять дома. Если оставляете дома, то программу изучаете самостоятельно», – поясняет

Инга Кузнецова, пользователь сети.

Автору вопроса порекомендовали обращаться за помощью к современным каналам связи. Скорость ветра и прочие параметры, которые влияют на штормовое предупреждение, указаны в сервисах погоды.

Салехард, Елена Васильева

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