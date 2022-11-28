В магазине Губкинского завышали цену на чай и яйца

Владелец магазина в Губкинском завышал цены на товары первой необходимости. Нарушения выявила прокуратура.

«Индивидуальным предпринимателем в магазине «Ямал Пурпе» были допущены на 14% завышение цен на яйцо и чай. Прокуратура города предпринимателю внесла представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования)», – рассказали в надзорной инстанции.

Цена в магазине была установлена с превышением допустимых надбавок к ценам на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Согласно постановлению правительства округа, не допускается превышение торговых надбавок на следующий ассортиментный перечень: говядина, свинина, куриная тушка, цыплята бройлер, рыба замороженная неразделанная, масло сливочное, масло растительное подсолнечное, молоко, творог весовой, фасованный, кефир, яйцо, сахар-песок, соль, чай черный байховый, мука пшеничная, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, вермишель класс В, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

Исключение – города Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой и Ноябрьск.

Губкинский, Наталья Ефремова

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