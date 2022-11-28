Пьяный ямалец влез в чужую квартиру и украл три кухонных ножа

На Ямале под судом оказался местный житель, который совершил кражу в пьяном виде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 12 февраля этого года в Губкинском. 33-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде жилого дома, осознавая, что его действия незаконны и разрешение на посещение квартиры, где проживает потерпевшая, он не имеет, сломал входной замок и дверь квартиры. Когда он попал в квартиру и понял, что в ней никого нет, мужчина забрал со стола три кухонных ножа и ушел. В ту же ночь подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Приговором суда ямальцу за кражу с незаконным проникновением в чужое жилище было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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