На Ямале у коррупционеров арестовали имущества на полмиллиарда рублей

Совещание, посвященное борьбе с коррупцией, провел прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Эпп.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре округа, в нем также приняли участие руководители правоохранительных органов автономного округа, работники аппарата прокуратуры автономного округа, городские и районные прокуроры и т.д.

На совещании отмечено, что в текущем году уровень коррупционной преступности в регионе снизился на 15,5 %, на 16,6 % возросло число уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу, из них 12 – это уголовные дела о коррупционных преступлениях, связанных с причинением имущественного ущерба государству. Размер установленного по таким делам материального ущерба составил 758 млн рублей.

Стоимость арестованного имущества по направленным в суд уголовным делам, связанным с причинением имущественного ущерба, возросла с 17 млн рублей до 529 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

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