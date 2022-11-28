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Понедельник, 28 ноября 2022, 10:21 мск

Новости Ямал

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Ямальчане за выходные 700 раз нарушили правила дорожного движения

За прошедшие выходные дни на Ямале инспекторы ГИБДД выявили 700 нарушений правил дорожного движения. По данным Госавтоинспекции, 12 автолюбителей попались нетрезвыми за рулем, 8 человек – управляли транспортными средствами, будучи лишенными прав.

Кроме того, 6 человек попались на нарушении правил обгона, 33 водителя проехали регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, 13 водителей не
уступили дорогу пешеходам, а еще 39 пешеходов, в свою очередь, нарушили ПДД и сами.
В статистику также попали 15 водителей, которые нарушили правила перевозки детей. 100 человек получили штрафы за то, что игнорировали правила использования ремней безопасности.

Салехард, Елена Васильева

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