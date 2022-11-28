В Ноябрьске прошел российский чемпионат по игре в снежки

На Ямале прошел чемпионат по игре в снежки. В соревнованиях, прошедших в Ноябрьске, приняло участие 11 российских команд: из Ноябрьска, Москвы, Мурманска, Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Муравленко участвовали в соревнованиях. Два дня подряд за ямальский кубок боролись командой студенческой и рабочей молодёжи, сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска.

«Юки-спортсмены участвовали в соревнованиях по метаболическим снежкам, ловкости и стратегии по отправке «флага» источника», – отметили в мэрии.

По итогам двух дней, двух тысяч снежных снарядов и двадцати четырех игр, победителями турнира в лиге рабочей молодежи стала сборная команда «ЯМАЛ», а в студенческой лиге первое место заняла команда МГТУ им. Н.Э. Баумана «Бауманские панды».

Ноябрьск, Елена Васильева

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