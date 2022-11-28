На Ямал пришла зима – как распознать обморожение. Памятка

На Ямал пришла настоящая зима. Морозы начались с середины месяца и продолжаться будут до весны. В связи с этим врачи напоминают, как опознать обморожение и что делать в таком случае.

Главные признаки обморожения: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. Приводим советы врачей по оказанию первой помощи.

• В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду.

• Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

• Не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.

• Если пострадавшая кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медпомощью.

• Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания. Необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, согреть, дать сладкое теплое питье и обратиться за медпомощью.

Чтобы защититься от холода, в Роспотребнадзоре в первую очередь советуют правильно подбирать одежду – максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой.

Салехард, Елена Васильева

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