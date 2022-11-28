В следующем году на Ямале отремонтируют 175 км дорог

В Следующем году на Ямале будет отремонтировано 175 км дорог. Дорожники уже готовят материально-техническую базу к предстоящему сезону: обслуживают технику и оборудование, закупают строительные материалы, разрабатывают производственные планы.

Как сообщает пресс-служба администрации ЯНАО, самые большие объемы работ запланированы от границы ЯНАО до Губкинского – там дорожники отремонтируют 41 километр и завершат устройство пяти площадок для кратковременного отдыха автомобилистов.

Полностью отремонтируют дорогу объезд – Губкинский. Это семь километров нового полотна, на протяженности трех километров появится освещение.

На одном из самых сложных участков Пуровск – Коротчаево в работе будет 31 километр, также запланирована установка пункта весогабаритного контроля.

По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова существенно увеличены объемы на дороге Надым – Салехард: на 32 километровом участке в щебеночном покрытии ремонт будет выполнен по технологии ресайклинг, также отремонтируют пять километров асфальтобетонного покрытия.

В ямальских муниципалитетах отремонтируют 72 километра дорог. Самые большие объемы будут выполняться в Новом Уренгое – 14,3 километра, 11,3 километра в Пуровском районе, 8,35 километра в Надымском, 7,2 километра в Шурышкарском районе.

Кроме того, продолжится реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уже заключено два контракта на капитальный ремонт участка Пуровск – Коротчаево и на ремонт улицы Чкалова в Салехарде.

Отметим, что в 2022 году дорожники объем работ больше, чем было запланировано: к нормативу было приведено 198 километров региональных дорог вместо запланированных 173 километров.

В муниципалитетах к норме привели в текущем году 75 километров проезжей части, а также тротуары, бордюры, ливневую канализацию и освещение.

Салехард, Елена Васильева

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