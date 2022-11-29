Житель Салехарда в пылу ссоры зарезал престарелую мать

Житель Салехарда пойдет под суд за убийство престарелой матери.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, преступление было совершено 28 ноября 2022 года. Мужчина 48 лет в ходе ссоры нанес своей 82-летней матери многочисленные удары ножом в область грудной клетки. После совершения убийства подозреваемый самостоятельно позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. По данным следствия мужчина имеет ограничения в здоровье и постоянно проживал с потерпевшей в одной квартире.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следствием проводятся неотложные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Салехард, Елена Васильева

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