Директор коммерческой фирмы на Ямале скрыла от налогов почти 7 млн рублей

На Ямале руководитель коммерческой фирмы обвиняется в сокрытии от налогов крупной суммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, в городе Губкинский в период с июня 2019 по декабрь 2020 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, с целью сокрытия денежных средств коммерческой организации от налогов осуществила финансово-хозяйственные операции, связанные с расходованием денежных средств. Деньги поступали в кассу и на расчетный счет коммерческой организации, при этом расчетные счета юридического лица не использовались. Таким образом, от налогов и других обязательных платежей в бюджет была укрыта сумма в 6, 8 млн рублей.

В ходе предварительного следствия предприняты меры по установлению и наложению ареста на имущество общества с ограниченной ответственностью с целью возмещения причиненного ущерба бюджету Российской Федерации.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины руководителя коммерческой организации, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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