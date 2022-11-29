Что делать, если в квартире холодно. Инструкция

Жители Ямала с приходом морозов стали жаловаться на холод дома: из окон дует, стены промерзают. В Роспотребнадзоре напоминают, как справиться с проблемой.

По нормативам, в период холодов температура воздуха в квартирах должна быть не ниже +18…+20 °C, в угловых комнатах – не ниже +20…+22°C. Если ваш домашний термометр показывает меньше, это повод жаловаться.

Для начала нужно обратиться в организацию, которая обслуживает дом: управляющую компанию или ТСЖ. Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг, то и разбираться с ними придется самостоятельно.

«Составьте претензию (2 экземпляра), одна вручается исполнителю, на другой ставится отметка о принятии. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении, – инструктируют в Роспотребнадзоре. – В претензии укажите, что температура в квартире ниже нормативной, в связи с чем требуйте провести замеры температуры воздуха в квартире. Ссылаться при этом можно на постановление правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если на ваше письмо не ответили или после ответа не приняли никаких мер по устранению нарушений, нужно жаловаться в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства, а также обращаться в суд, чтобы потребовать возместить вам убытки (к примеру, если в холода вы пользовались обогревательными приборами и счет за электроэнергию существенно превышает обычные суммы). При возникновении трудностей в составлении претензии можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор.

Салехард, Елена Васильева

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