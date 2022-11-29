В Новом Уренгое локомотив сбил грузовик

В Новом Уренгое грузовик столкнулся с тепловозом. ЧП случилось сегодня, 29 ноября, на место выехали представители транспортной прокуратуры.

«На железнодорожном переезде, расположенном по улице Северная в Новом Уренгое, на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих ООО «Газпром добыча Уренгой» и находящихся в аренде у АО «Ямальская железнодорожная компания» произошло столкновение тепловоза и грузового автомобиля «Урал». Локомотив следовал без состава. Произошло опрокидывание автомобиля», – рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Новый Уренгой, Наталя Ефремова

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