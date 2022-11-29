На Ямале из-за запуска ракеты-носителя «Союз» эвакуируют тундровиков

На Ямале в Ямальском районе из-за пуска ракеты «Союз» эвакуируют тундровиков. Они находятся на территории, где возможно падение фрагментов носителя.

Как сообщали РИА «Новый День» в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, ракета «Союз» будет запущена с 1 по 7 декабря с космодрома «Плесецк». Районы падения отделяющихся фрагментов ракеты определены в Ямальском районе, на значительном удалении от населенных пунктов.

Накануне запуска специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с представителями других ведомств принимали активное участие в информировании граждан находящихся в районе возможного падения отделяющихся фрагментов ракеты.

В ходе облета был проведен визуальный осмотр территории, проверено 18 стоянок кочевого населения. Более 100 человек приняли решение эвакуироваться из временно опасного района самостоятельно. В с. Яр-Сале эвакуировано четверо ямальцев. Все граждане проинструктированы под роспись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей.

«После запуска ракеты специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район, чтобы оценить обстановку и зафиксировать место падения отделяющихся фрагментов ракеты»,– сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты Андрей Мальчевский.

В феврале и апреле 2022 года запускали ракету «Союз-2» с космодрома «Плесецк», части, которой также упали в Ямальском районе.

Салехард, Елена Васильева

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