На Ямале выясняют обстоятельства гибели росгвардейца

На Ямале СУ СКР РФ по округу проверяет обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии. ЧП произошло в поселке Пангоды Надымского района. Тело погибшего обнаружили в его квартире. В Росгвардии факт гибели сотрудника подтвердили.
«Предварительно установлено, что причиной трагедии стали личные обстоятельства», – сообщили в Росгвардии ЯНАО, на которую ссылается издание «Север-пресс».
Проверка произошедшего проводится, обстоятельства уточняются.
Салехард, Елена Васильева
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