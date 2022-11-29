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Вторник, 29 ноября 2022, 14:07 мск

Новости Ямал

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На Ямале выясняют обстоятельства гибели росгвардейца

На Ямале СУ СКР РФ по округу проверяет обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии. ЧП произошло в поселке Пангоды Надымского района. Тело погибшего обнаружили в его квартире. В Росгвардии факт гибели сотрудника подтвердили.

«Предварительно установлено, что причиной трагедии стали личные обстоятельства», – сообщили в Росгвардии ЯНАО, на которую ссылается издание «Север-пресс».

Проверка произошедшего проводится, обстоятельства уточняются.

Салехард, Елена Васильева

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