Главный бухгалтер коммерческой организации укрыла от налогов 53 млн рублей

На Ямале главный бухгалтер коммерческого предприятия признана виновной в том, что укрыла от налогов крупную сумму денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в городе Губкинский главный бухгалтер ООО «ЯмалСтройКомпания», фактически осуществлявшая общее руководство коммерческой организацией, в период с 2015 по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 53 млн рублей. Для этого она вносила в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с иными коммерческими организациями.

Следствием предприняты меры по установлению и наложению ареста на имущество общества с ограниченной ответственностью с целью возмещения причиненного ущерба бюджету Российской Федерации.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г.Губкинский совместно с налоговыми органами.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 11 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также штрафа в размере 320 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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