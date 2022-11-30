Жительница Ямала две недели брала кредиты и отдавала деньги мошенникам

Жительница Ямала, ничего не подозревая, две недели брала кредиты и отдавал все деньги мошенникам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЯНАО, 28 ноября 2022 года в дежурную часть ОМВД России в Новом Уренгое обратилась 49-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая пояснила, что неизвестные, злоупотребив ее доверием, завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 4 млн 647 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявительнице на мобильный телефон поступило смс-сообщение о том, что от ее имени подана заявка на получение кредита, указан контактный номер телефона. При телефонном разговоре лжесотрудник банка пояснил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению кредита злоумышленник убедил женщину оформить кредиты в отделениях банков. Заявительница, не подозревая, что общается с мошенниками, на протяжении двух недель оформляла кредиты и переводила деньги на виртуальные счета, указанные мошенниками. В общей сложности она перевела неизвестным лицам 4 млн 647 тыс. рублей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Полиция Нового Уренгоя в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»