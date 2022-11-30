На Ямале взялись пересчитать диких норок и выдр

На Ямале с наступлением зимы начали пересчет популяции диких норок и выдр. Как сообщает во Вконтакте Департамент природных ресурсов округа, инспекторы выходят в территории и считают зверей по следам на первом снеге. «Только представьте, специалист прошел пешком более 1000 км.! Вообще-то, это примерное расстояние от Салехарда до Ханты-Мансийска. И что же мы узнали?! Зафиксировано 27 следов норки и 5 следов выдры, и это только начало! Остальное расскажем позже» – сообщает на своей странице в ВК Департамент природных ресурсов ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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