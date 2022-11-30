Ямальцам рассказали, как и где срубить живую елку к Новому году

На Ямале начинается сезон продаж живых елей к новому году. Выбрать и срубить к празднику дерево можно, обратившись в ближайшее лесничество с 1 по 31 декабря.

Как сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на начальника отдела Ямальского лесничества департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Дмитрия Бушуева, в этом году елка высотой около метра обойдется в 130 рублей 54 копейки. Стоимость дерева от 1,1 до двух метров составит 249,85 рубля, от 2,1 до трех метров – 375,17 рубля, от 3,1 до четырех метров – 497,88 рубля. За дерево выше 4,1 метра надо будет заплатить 625,03 рубля.

Желающим самостоятельно срубить елку в лесу нужно обратиться в территориальные отделы лесничеств и заключить договор купли-продажи лесных насаждений. При этом допускается рубка не более пяти деревьев на человека. Для посещения лесничеств в выходные дни лучше предварительно записаться по телефонам.

В департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО напомнили, что самовольная рубка деревьев запрещена. Виновные несут административную и уголовную ответственность. В предновогодний период работники лесничеств и сотрудники полиции организуют совместное патрулирование лесных территорий.

Салехард, Елена Васильева

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