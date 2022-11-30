В Салехарде в этом году будет два ледовых городка

Столицу ЯНАО в этом году украсят два ледовых городка. Первый – на площади у Культурно-делового центра. Его посвятят 100-летию гражданской авиации, которое отмечают в этом году. Высота композиции составит пять метров, ширина – 31,5 метра. Здесь же появится и тематическая фотозона – все желающие смогут сделать снимки в кабине ледяного самолета.

Второй ледовый городок Салехарда под названием «Остров сокровищ» устанавливают у ЦКиС «Геолог». Закончить работы планируют к середине декабря. Также в городе установят пять елок: на улицах Маяковского, Чкалова, Деповской, около арт-резиденции «Полярис». Главная елка появится на площади у ЦКиС «Геолог», уточнили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Теме 100-летия гражданской авиации посвящен в этом году и городок в Новом Уренгое. На городской площади появится ледяная копия нового терминала аэропорта. Здесь же расположатся ледяные скульптуры самолетов, вертолетов, портеры великих авиаконструкторов. Композиция станет подарком горожанам от компаний ТЭК. С 16 декабря здесь же, на городской площади, откроют резиденцию главного новогоднего волшебника.

Ледяные скульптуры украсят и площадь у городской администрации газовой столицы. В этом году над ними трудятся мастера со всей страны. Впервые в Новом Уренгое проходит фестиваль «Необъятный Ямал», на него приехали художники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Свердловской области, Нижнего Тагила, Кургана, Чебоксар. Итоги подведут 1 декабря, к этому дню на площади появится семь ледяных скульптур. Свои композиции изо льда появятся и в отдаленных районах Нового Уренгоя – Коротчаево и Лимбяяхе.

В Муравленко тематику ледяных городков выбирали сами жители. В микрорайонах Центральный, Российский и Радужный появятся скульптуры в стиле «Зимняя сказка». 10 декабря в городском музее откроют резиденцию Деда Мороза.

Сказочную тему выбрали для ледовых городков в Пуровском районе. Композиции в стиле сказок народов мира появятся во всех поселениях района. В Яр-Сале главными персонажами ледовых городков станут герои русских народных сказок. Они будут встречать северян на центральной площади. В Тазовском выбор пал на героев сказки «Золотой ключик». 12 композиций украсят центральную площадь поселка.

Несколько ледовых городков украсят в этом году самый молодой ямальский город. В Губкинском композиции появятся у ДК «Нефтяник», напротив МБУ СОК «Зенит», возле ДК «Газовик» в Пурпе. Самый большой ледовый городок установят в обновленном Никольском сквере. Практически все скульптуры воплощают героев новогодних мультфильмов и сказок.

В Лабытнанги ледовые городки появятся на центральной площади В. Нака. Основными элементами станут лабиринты и многоскатные горки. В Харпе ледовый городок установят на площади Мира.

Во многих городах и поселках оборудуют открытые катки. В Салехарде один из них откроют вокруг елки у арт-резиденции «Полярис», второй – на Лебяжьем озере. В Новом Уренгое организуют три открытых катка – за городской гимназией, на площадке «Виадук» и в районе Лимбяяха. В Надыме в начале декабря планируют открыть каток на площади Юбилейной. Три открытых катка появятся в Лабытнанги: на территории ледового городка на центральной площади, открытом многоцелевом спортивном комплексе «Арктика» и в микрорайоне Обском у спортивного зала «Заполярье». В Муравленко в районе школы №4 откроют каток под открытым небом. В будние дни с 16.00 до 20.00 и в выходные с 12.00 до 20.00 здесь будет организована работа отапливаемого вагончика, дежурство инструктора и бесплатный прокат коньков. В Тарко-Сале открытые катки появятся у молодежного центра «Апельсин» и в парке «Здоровье». В Губкинском каток в стиле «ретро» откроют в обновленном Никольском сквере.

Отметим, что в муниципалитетах Ямала принято решение в этом году обойтись уже закупленными в прошлые годы элементами декора и праздничной иллюминацией.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»