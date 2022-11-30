Тюменские врачи спасли новоуренгойца, глаз которого проткнула проволока

Тюменские медики достали из глаза жителя Нового Уренгоя металлическую проволоку. Она попала в глаз мужчины, когда он работал с инструментом. Об этом сообщают в официальном паблике правительства Тюменской области «Вконтакте». Пострадавшего экстренно прооперировали офтальмологи ОКБ № 2.

Пациент из Нового Уренгоя работал с болгаркой у себя в гараже, когда ему в глаз отлетела металлическая проволока.

«На базе приёмного отделения ОКБ №2 наши офтальмологи в экстренном порядке провели удаление внутриглазного инородного тела длиной 13 мм постоянным магнитом и ушивание проникающего ранения левого глаза», – рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ№2 Светлана Сахарова, которую цитируют в Депздраве.

На этом лечение не законилось. «Далее пациент был госпитализирован в офтальмологическое отделение ОКБ №2, где ему проводилась интенсивная противовоспалительная антибактериальная терапия одномоментно с проведением высокотехнологичного оперативного вмешательства – микроинвазивной витрэктомии с ленсэктомией левого глаза, в связи с тяжёлым гнойным воспалительным процессом во всех структурах травмированного глазного яблока.

«Мы смогли спасти пациента от полной потери зрения, восстановив уровень остроты зрения со светоощущением до 0,4. Данный показатель отмечает высокий успех проведённого лечения», – добавила медик.

Пациента уже выписали. Он будет проходить восстановительное лечение и наблюдаться у офтальмолога по месту жительства.

Тюмень, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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