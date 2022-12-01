Суд взыскал компенсацию в пользу ямальца, потерявшего на работе руку

Прокуратура помогла мужчине, который в результате травмы на работе стал инвалидом. Он лишился кисти левой руки. Суд по иску ведомства взыскал с работодателя моральную компенсацию.

«Заявитель в 2013 году при проведении погрузо-разгрузочных работ получил травму, в результате которой лишился конечности. Мужчина приобрёл стойкую утрату трудоспособности, получил инвалидность и с того года лишен возможности работать по специальности. Прокуратура Пуровского района обратилась с иском в суд»,– рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Суд взыскал в пользу инвалида компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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