В порту Сабетта начинаются ледокольные проводки

На Ямале в порту Сабетта с 1 декабря на основании ледового прогноза начинаются ледокольные проводки.

Соответствующее распоряжение подписано руководством порта на основании ледового прогноза от 23 ноября 2022 года, представленного ФГБУ «Северное УГМС», и в связи с устойчивым льдообразованием в акватории.

Ранее, с 30 ноября 2022 года, распоряжениями капитана морского порта Сабетта также были усилены ограничения по режиму ледового плавания судов. Согласно распоряжению, суда категории Ice3 и выше допускаются к плаванию самостоятельно; суда категории Ice2 допускаются к плаванию только под проводкой ледокола; суда категории Ice 1, суда без ледовых усилений, а также барже-буксирные составы к плаванию не допускаются, сообщает отраслевой портал «Российское судоходство».

Напомним, что Сабетта – арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря. Находится на восточном берегу полуострова Ямал в районе поселка Сабетта. Предназначен для транспортировки сжиженного природного газа и обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП).

Сабетта, Елена Васильева

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