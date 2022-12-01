Ямальцам продавали рыбу с паразитами

Санитарные врачи проверили на Ямале продавцов рыбы, а также предприятия, которые занимаются ее переработкой. Продукцию исследовали по разным параметрам. Оказалось, что не вся она безопасна для здоровья.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу исследовали за девять месяцев более шестисот проб рыбы и морепродуктов. Двадцать две из них не соответствовали гигиеническим нормативам. В двух случаях в рыбе обнаружили паразитов. Еще 20 проб не прошли проверку по микробиологическим показателям.

Как отмечают санитарные врачи, рыба продавалась без сопроводительных документов, которые бы подтверждали ее происхождение, качество и безопасность. Не соблюдались правила маркировки во время фасовки, а также условия хранения. Нарушителей привлекли к ответственности.

На Ямале часто едят сырую рыбу, а она может быть источником таких опасных заболеваний, как описторхоз и дифиллоботриоз. Популярны также суши и роллы, в состав которых входят ингредиенты без термической обработки. Сырая рыба может быть заражена гельминтами и, к тому же, быстро портится. Даже небольшое превышение допустимого срока хранения может привести к размножению опасных бактерий, говорят в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи напоминают, что покупать рыбу следует только в магазинах и в спецотделах рынков. Что касается суши, то употреблять в пищу следует те, что приготовлены из копченой рыбы, потому что глисты во время копчения погибают. Безопасной также может считаться замороженная, соленая рыба и прошедшая тепловую обработку, напоминают «Вести ЯМАЛ».

Салехард, Елена Васильева

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