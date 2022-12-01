Ямал и Югра будут вместе восстанавливать поголовье сиговых в Обь-Иртышском бассейне

Ямал и Югра примут участие в разработке долгосрочной комплексной программы восстановления в Обь-Иртышском бассейне численности сиговых, В первую очередь, речь идет о муксуне. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает «Российская газета». У программы будет несколько направлений: научная деятельность, искусственное воспроизводство ценного биоресурса, борьба с незаконным выловом и совершенствование нормативно-правовой документации. Чтобы контролировать состояние популяции рыбы на всем протяжении жизни, объединят усилия сразу три региона, ведь на Ямале муксун зимует и набирает вес, а по территории Югры мигрирует на нерестилища в Томской области.

На реки ЯНАО приходится треть мирового запаса сиговых и более 70 процентов общероссийского, напоминает «Российская газета». Муксун как прямой родственник лосося с давних времен считался деликатесом, на обдорских ярмарках в начале XIX века его продавали только поштучно. Рыба богата белком и питательными веществами, при этом низкокалорийна и легко усваивается, поэтому медики рекомендуют ее спортсменам со строгим рационом и пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на то, что с 2014 года промышленный вылов муксуна на Ямале запрещен, природного стада из 300 тысяч особей недостаточно, чтобы вид воспроизводился естественным путем до промыслового объема, ведь на нерест рыба отправляется не каждый год. Обеспечить сохранение и рост численности можно только с помощью искусственного подращивания молоди.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, восстановление популяции сиговых для региона имеет приоритетное значение – не только экономическое, но и социальное.

Если выпускать в водоемы мальков массой не полтора, а 7-10 граммов, эффективность репродукции муксуна увеличится в 109 раз

«Расчеты специалистов говорят о том, что это долгий процесс. Минимум через 15 лет мы сможем увидеть и оценить результат, поэтому объединять усилия нужно сегодня, ведь добыча рыбы – основа традиционного образа жизни коренных народов Севера, – подчеркивает глава региона».

На Ямале активно занялись этой работой с 2017 года. За шесть лет научно-производственное предприятие «Собский рыбоводный завод» выпустило в водоемы более 110 миллионов штук молоди сиговых, причем икру муксуна здесь получают от собственного маточного стада, в котором около 10 тысяч особей разных возрастов. В 2021 году они «выдали на гора» 16 миллионов икринок. От оплодотворения до выпуска мальков в реки проходит примерно девять месяцев. Сначала икринки держат в аппаратах Вейса, монолитных стеклянных колбах. После выклева личинки переносят в бассейны и садки для подращивания. В естественную среду муксун попадает, когда достигнет веса хотя бы 1,5 грамма, взросление займет еще 6-8 лет.

Поддержку программе оказывают недропользователи, которые финансируют такие проекты в рамках восполнения биобаланса. Только в прошлом году Собский завод заключил контракты на выпуск молоди сиговых более чем с 20 компаниями, его филиал в Тазовском, открытый в 2021-м, тоже строился в рамках государственно-частного партнерства. Однако мощностей этих двух площадок недостаточно, чтобы популяция быстро вернулась из депрессивного состояния в нормальное. По оценке Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), для этого нужно ежегодно отправлять в природу до миллиарда мальков. Проблема в том, что добрая часть полутораграммового «детсада» съедается хищниками, выживает в лучшем случае каждая восьмая-десятая особь. Если же мальков подрастить до 7-10 граммов, эффективность репродукции муксуна увеличится в 109 раз. Собский рыбоводный завод начал внедрять такую инновационную технологию в 2020-м в рамках проекта Западно-Сибирского НОЦ. Кроме того, ученые пытаются усовершенствовать методы искусственного кормления мальков за счет культивирования рачков как «живой» еды.

Еще одно исследование стартовало в этом году: по заказу правительства ЯНАО специалисты Института экологии растений и животных УрО РАН и Тюменского филиала ВНИРО изучают текущее состояние популяций сиговых в реках Обь и Таз, сроки и пути миграции, выявляют новые места нереста. Два этапа уже позади: ученые проанализировали выклев молоди в притоках Сыня, Войкар, Собь, Ратта, Худосей, провели эхолокационные съемки, осмотрели соровые системы Оби и Таза – временные, полные корма водоемы, остающиеся в пойме после разлива. Сейчас под пристальным вниманием нерестовый подъем, а завершится работа в Обской губе Карского моря, где пройдут исследования зимовальных скоплений. Кроме того, ихтиологи должны предложить такие орудия лова, которые пригодны для частиковых видов, не нанося ущерба сиговым.

«Столь масштабное мероприятие на территории округа проводится впервые. В результате ученые обеспечат нас новыми сведениями о фактическом состоянии и структуре стад промысловых видов. Это позволит рационально распределить объемы вылова, оперативно организовать рыбоохранные мероприятия, расширить места выпуска молоди муксуна и чира, а также организовать искусственное воспроизводство нельмы», – резюмирует заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман, которую цитирует «Российская газета».

Салехард, Елена Васильева

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