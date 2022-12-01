На Ямале за 2022 год выявили 170 случаев ВИЧ

1 декабря во всем мире отмечают День борьбы с ВИЧ. На Ямале более 2400 человек имеют положительный ВИЧ-статус, в том числе у 170 из них вирус выявили в этом году, сообщает «Север-пресс» со ссылкой на СПИД-Центр ЯНАО. Преобладающим путем заражения остается половой, средний возраст носителей – 30-59 лет.

В муниципальных образованиях автономного округа сегодня пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ, также медики организуют разные диалоговые площадки, беседы, встречи и флешмобы.

Так, в Ноябрьске в КСК «Ямал» подведут промежуточные итоги региональной акции «Эстафета: волонтеры-медики против ВИЧ» и откроют мобильный пункт тестирования. Мероприятие будет сопровождаться концертными номерами.

В Муравленко 1 декабря в торговом центре «Тандем» медики больницы организуют «Островок здоровья». Всем желающим предложат бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Врачи напоминают, что половой контакт остается на первом месте по способам передачи ВИЧ-инфекции и советуют не пренебрегать средствами защиты во время сексуальных контактов.

«Вакцины против ВИЧ нет, как и нет полного излечения от болезни. Но снизить вирусную нагрузку, продлить жизнь и повысить ее качество помогает антиретровирусная терапия. При соблюдении рекомендаций врача пациент с ВИЧ-инфекцией может прожить до старости. Советую всем каждый год проходить тестирование, возможности для этого в округе есть. Регулярно мобильные пункты в муниципальных образованиях проводят бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ. Не пренебрегайте своим здоровьем, узнайте свой ВИЧ-статус», – порекомендовала главврач Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова, которую цитирует «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

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