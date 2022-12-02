Пьяный ямалец ударил полицейского, прибывшего на вызов

На Ямале под суд пойдет житель Тазовского района, который с кулаками напал на полицейского при исполнении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 28 октября 2022 года днем в отделении полиции Тазовского поступило сообщение о том, что один местный житель получил колото-резаное ранение. Сотрудники полиции, прибывшие по адресу, где произошло преступление, потребовали от хозяина квартиры впустить их в жилище. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не открывал дверь, надеясь, что сотрудники полиции уйдут. Однако полицейским удалось убедить правонарушителя выйти из квартиры. После чего обвиняемый, желая воспрепятствовать законным действиям полицейских, которые хотели провести осмотр места происшествия, нанес одному из них удар кулаком.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Салехард, Елена Васильева

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