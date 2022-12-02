Прокуратура и полиция проверяют собственника базы в ЯНАО, где случился огромный пожар

Прокуратура и правоохранительные органы проверяют собственника промышленной базы, где утром 2 декабря случился большой пожар. Речь идёт о возгорании на территории базы ООО «Пурэнергомонтаж», расположенной на промзоне по адресу панель 16 2/1.

«Площадь возгорания 1500 м2. Размеры одноэтажного деревянного здания 50х40м2, 4 степени огнестойкости. В ликвидации пожара задействовано более 60 сотрудников экстренных служб города и 15 единиц техники», – рассказывали в администрации города.

В прокуратуре ЯНАО уточнили, что база использовалась в качестве стоянки строительной техники и её ремонта. В управлении МЧС добавили, что горел гаражный бокс.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению собственником и эксплуатирующей организацией требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности, при использовании производственной базы. Кроме того, поставлены на контроль результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»