На Ямале авария с вахтовым автобусом, есть погибший

В Ямальском районе произошло ДТП с вахтовым автобусом, пострадали 9 человек, один из них погиб. Авария случилась около 19 часов 4 декабря. Столкнулись КамАЗ и вахтовый автобус с пассажирами, пишет издание «Ямал1».

По предварительной информации, КамАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом

Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

«Прокуратурой Ямальского района организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда и организации пассажирских перевозок, по результатам которой будет дана оценка соблюдения правил безопасности при осуществлении перевозок граждан», – говорится в сообщении ведомства.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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