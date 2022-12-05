Дмитрий Артюхов в день рождения округа выйдет на связь с главредами

Дмитрий Артюхов анонсировал общение по прямой линии с главными редакторами СМИ Ямала. Произойдет это на странице губернатора Вконтакте 10 декабря 2022 года – в день рождения ЯНАО.

«В День рождения нашего округа, 10 декабря, пообщаюсь в прямом эфире с главными редакторами наших СМИ и отвечу на ваши вопросы. Стрим будет здесь, задавайте вопросы под постом, присоединяйтесь к трансляции. Обсудим, что удалось сделать за этот год, над чем нам ещё предстоит поработать. Время эфира – 19:00», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Вопросы принимаются здесь.

Салехард, Елена Васильева

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