В отдаленных поселениях Ямала начали работать площадки для выгула и тренировки собак

В отдаленных территориях Ямал начали работать оборудованные площадки для выгула и тренировок собак. Речь идет о Харпе, Мужах и поселке Ягельный Надымского района. Все они расположены в пешей доступности от жилых домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства ЯНАО, площадка в селе Мужи построена в рамках проекта «Чистый Ямал» и представляет собой огороженную территорию площадью более 200 квадратных метров, с установленными на ней снарядами для тренировки животных. Автором инициативы стала местная жительница Светлана Вернигорова.

«В нашей семье появилась собака породы акита-ину. Животное – это не игрушка и, конечно, им нужно заниматься, воспитывать. Такие площадки дают возможность всем владельцам собак не только выгуливать, но и дрессировать своих животных. Очень приятно, что жители поддержали мою инициативу», – рассказала Светлана

Вернигорова.

По просьбам жителей площадку для выгула домашних питомцев, оборудованную снарядами для дрессировки построили в Харпе.

В Надымском районе площадка появилась в Ягельном. Установка на ней тренировочного оборудования запланирована на следующий год.

Всего в городах и поселках Ямала сейчас обустроено 43 специализированные площадки для выгула собак. Больше всего – 10 единиц – в Надымском районе. На втором месте – Ноябрьск – здесь оборудовано девять площадок. На третьем – семь площадок – Пуровский район. В Тарко-Сале находится и самая многофункциональная оборудованная территория для выгула животных.

Большая часть площадок обеспечена снарядами для тренировок, остальные также планируется оснастить всем необходимым.

Салехард, Елена Васильева

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