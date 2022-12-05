Житель Ноябрьска отправил фото своих органов девушке и стал жертвой мошенников

Мужчина из Ноябрьска отправил интимные фото девушке и стал жертвой обмана. Его начали шантажировать. Правоохранители задержали получательницу интимных фото. Девушка призналась, что зарабатывает таким образом с 2020 года. Её напарником был «неизвестный». Подробности раскрывают в пресс-службе управления МВД Ямала.

В полиции уточнили, что мужчина 1997 г.р. сообщил о факте вымогательства в ноябре. В одном из мессенджеров неизвестный под угрозой распространения фотографий интимного характера требовал от него 10 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

«Полицейскими установлена личность подозреваемой, причастной к совершению данного преступления. Ей оказалась ранее не судимая неработающая жительница Краснодара 1997 года рождения. В отношении неё избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», – говорится в сообщении окружного полицейского главка.

При этом правоохранители опубликовали водеопризнание девушки, где она рассказывает, что зарабатывает таким образом с июля 2020 года. «Схема заключалась в том, что я должна была получить интимные фото под предлогом интимных отношений», – размыто объясняет задержанная. Снимки ничего не подозревающих мужчин, которые искали интимных отношений, она отправляла своему напарнику через мэссенджер. Девушка уверяет, что средства, которые платили жертвы, они делили. При этом напарника она называет «неизвестным».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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