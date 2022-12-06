В Губкинском 4-летний ребёнок отравился булкой

В Губкинском пекарня выплатила компенсацию ребёнку, который отравился булкой. На защиту интересов мальчика встала прокуратура.

«В апреле 2022 г. 4-летний мальчик из-за отравления хлебобулочным изделием, приобретённым в пекарне, перенёс инфекционное заболевание «Сальмонеллёз». Причиной заражения послужило несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при изготовлении продукции. Прокурор города в интересах мальчика обратился с иском в суд о взыскании морального вреда»,– рассказали в надзорной инстанции.

Суд постановил взыскать с бизнесмена в пользу ребёнка 50 тыс. рублей. Компенсация выплачена законному представителю мальчика в полном объёме.

Губкинский, Наталья Ефремова

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