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Вторник, 6 декабря 2022, 09:03 мск

Новости Ямал

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Дополнительные рейсы ввела АТК «Ямал» для тех, кто летит на новогодние каникулы

фото – официальный сайт правительства ЯНАО

Региональная авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы на новогодние праздники. Полёты будут совершаться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-класса, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На 29 декабря запланирован дополнительный рейс Москва – Салехард и обратно. 30 и 31 декабря Тюмень – Салехард и обратно.

6 января введён рейс Тюмень – Надым и обратно. 7 января Москва – Салехард и обратно, Тюмень – Салехард. 8 января – Салехард – Тюмень. Планируется, что эти полёты помогут вернуться домой ямальцам, которые отдыхали за пределами округа.

Салехард, Наталья Ефремова

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