Дополнительные рейсы ввела АТК «Ямал» для тех, кто летит на новогодние каникулы

Региональная авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы на новогодние праздники. Полёты будут совершаться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-класса, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На 29 декабря запланирован дополнительный рейс Москва – Салехард и обратно. 30 и 31 декабря Тюмень – Салехард и обратно.

6 января введён рейс Тюмень – Надым и обратно. 7 января Москва – Салехард и обратно, Тюмень – Салехард. 8 января – Салехард – Тюмень. Планируется, что эти полёты помогут вернуться домой ямальцам, которые отдыхали за пределами округа.

Салехард, Наталья Ефремова

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