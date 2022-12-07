Прокуратура переписала ценники в надымском магазине «Мясной мир»

Надымский магазин продавал курицу и гречку с по неправильным ценам. Это выяснилось после визита в «Мясной мир» представителей прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе надзорных мероприятий в торговой точке были выявлены факты превышения предельно допустимых торговых надбавок при установлении розничной цены на чай, тушку цыпленка, крупу гречневую.

Городским прокурором директору ООО «Мясной мир» по результатам проверки было внесено представление, в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

«Благодаря принятым прокуратурой мерам цены в магазине приведены в соответствии с законодательством, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – рассказали в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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