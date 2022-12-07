Ямальчанин пришел к знакомому выпить и забил его до смерти

Ямальчанин до смерти забил знакомого, к которому пришел выпить.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 6 декабря 2022 года около 16 часов в городе Муравленко. 32-летнего мужчину навестил его знакомый. При совместном распитии спиртного между ними возникла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес 43-летнему гостю множественные удары кулаками в область головы, после чего ушел из квартиры, оставив в ней потерпевшего, находящегося в бессознательном состоянии.

Пришедшая в квартиру родственница обвиняемого вызвала скорую помощь. Впоследствии потерпевший скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время, по ходатайству следствия, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ноябрьск, Елена Васильева

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