Ямалец получил год условно за 33 незаконно срубленные сосны

Год условного лишения свободы получил за незаконную рубку леса житель ЯНАО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина по договорённости с индивидуальным предпринимателем осуществлял лесозаготовительные работы в качестве вальщика леса. В процессе выполнения трудовых обязанностей, для личного использования в качестве дров, он произвел незаконную рубку деревьев породы сосна в количестве 33 штук, произрастающих на территории лесного участка, который отнесен к категории защитных лесов ввиду его расположения в водоохраной зоне.

В результате его преступных действий государству причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно.

Кроме того, удовлетворён иск прокуратуры о возмещении причиненного ущерба.

Салехард, Елена Васильева

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