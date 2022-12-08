В Лабытнанги два молодых человека залезли в квартиру на первом этаже и украли вещи

В городе Лабытнанги перед судом предстанут двое юношей. Они залезли в чужую квартиру и украли чужое имущество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 8 июля 2022 года. Двое несовершеннолетних юношей проникли через окно на первом этаже в квартиру местного жителя, где совершили кражу имущества. Ущерб, причиненный преступлением, составил в общей сумме более 26 тысяч рублей, что для потерпевшего является значительным размером.

В ходе предварительного следствия юноши раскаялись в содеянном и вернули похищенные вещи.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Молодым людям предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

Лабытнанги, Елена Васильева

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