Суд отобрал у женщины машину за пьяную езду

На Ямале у женщины по суду отобрали машину за пьяную езду за рулем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, приговором Надымского городского суда 42-летняя местная жительница осуждена за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что в декабре 2021 г. женщина была привлечена к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Не сделав для себя должных выводов, она вновь в состоянии опьянения 16 сентября 2022 г. села за руль автомобиля и была остановлена сотрудниками ДПС.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и наряду с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей конфисковал у осужденной автомобиль, использованный при совершении преступления.

Салехард, Елена Васильева

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