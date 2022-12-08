В больницах Ямала появилось оборудование, способное выявить рак на нулевой стадии

На Ямале в шести больницах появилось оборудование, способное диагностировать рак на нулевой стадии.

Как сообщает «Север-Пресс», в рамках окружного проекта модернизации амбулаторного звена здравоохранения бинокулярные кольпоскопы поступили в гинекологические отделения в медучреждениях в Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Аксарки, Лабытнанги и Мужи.

По мнению акушеров-гинекологов Новоуренегойской больницы, данное оборудование помогает определить наличие предраковых изменений в шейке матки, также с помощью кольпоскопа можно взять образец тканей для анализа.

В Новом Уренгое с помощью новых кольпоскопов обследование прошли более 300 пациенток, у двоих выявили онкозаболевания на нулевой стадии, женщин направили в профильные центры. Высококачественная оптика аппарата гарантирует высокую точность диагностики.

В будущем году по окружной программе обновления первичного звена здравоохранения объемы закупок оборудования вырастут в два раза. Вместо 120 единиц медтехники приобретут более 260.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»