«Ватрушка» с трехлетним ребенком попала в ДТП в Ноябрьске

В Ноябрьске «ватрушка» с трехлетним ребенком попала в ДТП по пути в садик.

Как сообщает «Совер-Пресс2 со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД Ноябрьска, утром 8 декабря водитель автомобиля марки Ford во дворе дома 97 по улице Магистральной задел «ватрушку», в которой родители везли ребенка в детский сад.

«Водитель транспортного средства не заметил произошедшего и поехал дальше. Позже ему позвонил знакомый и рассказал о ДТП. Мужчина незамедлительно направился в больницу, где находилась пострадавшая», – пояснили в ГИБДД.

Медики осмотрели ребенка и назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ноябрьск, Елена Васильева

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